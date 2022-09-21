Yemen'deki Husiler: Arap ülkelerinin endişelerini gidermeye hazırız

Yemen'deki İran destekli Husiler, Arap ve İslam dünyasının endişelerini gidermeye, barışa yönelik tüm çabalara cevap vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Arap ve İslam dünyasının endişelerini gidermeye, barışa yönelik tüm çabalara cevap vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı (Husilerde Cumhurbaşkanlığı mesabesinde) Mehdi el-Meşat, başkent Sana'nın Husiler tarafından ele geçirilmesinin 8'inci yılı münasebetiyle görüntülü mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesaplarında yayımlanan konuşmasında Meşat, "Arap-İslami çevremiz ve dünyanın tüm ülkelerinin taşıdığı endişeleri gidermeye ve meşru çıkarları sağlamaya tam olarak hazırız." dedi.

Meşat, "Barışa yönelik kararlılığımızı ve hayırlı tüm çabalara açılımımızı vurguluyoruz." diyerek, Yemen hükümeti ve Arap koalisyonuna, "savaş stratejileri ve düşmanlık politikalarından barış stratejisine ortak geçiş yapılması" çağrısında bulundu.

Öte yandan Yemen'deki Avrupa Birliği Temsilciliğinin 21 Eylül Dünya Barış Günü münasebetiyle bugün yayımladığı mesajında, "Avrupa Birliği, Yemen'de daimi bir barışın sağlanması için kapsamlı siyasi çözümü desteklemeye bağlılığını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.