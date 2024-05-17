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Yemen'deki Husiler ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdü

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Husiler, ABD'ye ait MQ9 tipi bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. Konuyla ilgili ABD'den henüz açıklama yapılmadı. Husilerin eylemleri nedeniyle Kızıldeniz'deki deniz ticareti tehlikeye girdi.

Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait MQ9 tipi bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Seri, Marib hava sahasında "düşmanca eylemler yürüten MQ9 tipi bir Amerikan uçağını düşürdüklerini" ifade etti.

Konuyla ilgili ABD'den henüz açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

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