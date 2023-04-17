Yemen'de Esir Değişimi Tamamlandı

Yemen'de yıllardır süren çatışmanın çözüme kavuşturulmasına yönelik önemli bir adım atan ihtilaf içindeki gruplar, Pazar günü büyük çaplı bir esir değişimini başarılı şekilde tamamladı.

Yemen'de yıllardır süren çatışmanın çözüme kavuşturulmasına yönelik önemli bir adım atan ihtilaf içindeki gruplar, Pazar günü büyük çaplı bir esir değişimini başarılı şekilde tamamladı. Üç gün içinde toplam 887 esirin takası gerçekleştirildi.

Uluslararası olarak tanınan Yemen hükümetinin müzakere komitesi başkanı Yahya Kazman, eşzamanlı olarak üç Kızılhaç uçağının Sana Havalimanı'na ve Yemen'in iç kesimindeki Marib kentinin Tadween Havalimanı'na inmesiyle esir değişiminin üçüncü ve son bölümünün Pazar günü başarılı şekilde sonlandığını ifade etti.

SES (Arapça): EZZEDİNE AL-MAGHRBİ, Serbest bırakılan esir:

"Al-Bayda vilayetinde yakalandım ve beş yıl hapiste kaldıktan sonra bugün serbest bırakıldım. Bugün ailemle ve dostlarımla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum ve yeniden doğmuş gibi hissediyorum."

Son üç gündür Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Birleşmiş Milletler (BM), yüzlerce esirin çeşitli havalimanları aracılığıyla Yemen bölgeleri ile Suudi Arabistan arasında taşınmasını sağladı.

Serbest bırakılanlar arasında eski Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi Nasır Mansur Hadi ve ülkenin önceki savunma bakanı Mahmud El Subeyhi gibi üst düzey kişiler de bulunuyor.

Esir değişimi, 2014'ün sonlarından beri ağır bir iç savaşa giren Yemen hükümeti ile Husi milisleri arasında güven oluşturmaya yönelik devam eden çabalar kapsamında gerçekleştirildi.

Bu takas, birçok kişi tarafından nihai olarak kalıcı bir barışın elde edilmesi amacıyla tarafların yapılacak barış görüşmelerine aktif şekilde katılması için uygun ortam hazırlama ve sürece karşılıklı bağlılığının sergilenmesi açısından can alıcı önemde bir kilometre taşı olarak görülüyor.

İran destekli Husi milislerin 2014'te ülkenin kuzeyinde bazı kentlerin kontrolünü ele geçirip Suudi destekli Yemen hükümetini başkent Sana dışına sürmesiyle başlayan Yemen'deki uzun soluklu savaş halen devam ediyor.

Devam eden çatışmalar çok yüksek sayıda can kaybına yol açtı ve Arap dünyasının en yoksul ülkesi olan Yemen'i yaygın kıtlık da dahil olmak üzere insani krizin eşiğine getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sana'dan bildiriyor.

(XHTV)