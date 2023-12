Dr. Mustafa Çalık son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Gümüşhaneli tarihçi, yazar ve siyaset bilimci Dr. Mustafa Çalık, memleketi Gümüşhane'de kılınan cenaze namazının ardından Çalık köyünde toprağa verildi.

Kemaliye Camiinde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına önceki dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, eski Başbakan Yardımcısı ve Bakan Fikri Işık, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Çalık'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Onun içindeki ateş Türkiye sevdasıydı"

Lise arkadaşı Mustafa Çalık'ın cenaze namazı öncesinde konuşan eski Bakanlardan Vedat Bilgin, "Türkiye'nin sevdası onun içindeki ateş oydu. Bu ateşi paylaşan bizlere de Allah ona dua etmeyi nasip etti. Cenab-ı Allah onu sevdiklerinin yanına alsın peygamber efendimize komşu etsin. Kendisi gibi vatansever olan bu topraklar için millet için mücadele etmiş kahramanların yanına komşu eylesin. Bu vesileyle ben tekrar rahmet diliyorum sevgili kardeşimi sevgiyle minnetle anıyorum" dedi.

"Fikirleriyle, düşünceleriyle ve eserleriyle büyük bir miras bıraktı"

Çalık'ın Türkiye'nin cesur bir dava adamı olduğunu söyleyen önceki dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise "Türkiye'nin büyük ve cesur dava adamı fikir, düşünce ve siyasi hayatımızın önemli liderlerinden, öncülerinden Mustafa Çalık'ın cenazesinin başındayız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Fikirleriyle, düşünceleriyle, eserleriyle arkada büyük bir miras bırakan ve hayırlı evlatlar bırakan insanların amel defterini cenabı hak kapatmayacaktır. Mustafa Çalık ağabeyimizden hem eserleriyle hem fikirleriyle yol göstericiliğiyle ve kıymetli evlatlarıyla inşallah amel defteri kapanmayacak olan büyüklerimizden ve abilerimizden olacak. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"Türk milliyetçiliği fikriyatının en gür seslerinden birisini kaybettik"

Geçmişte Dr. Mustafa Çalık ile siyaset yaptığını söyleyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de "Bugün hüzünlüyüz çok kıymetli bir ağabeyimizi, kıymetli bir dava arkadaşımızı Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük ve en güçlü Türk milliyetçiliği fikriyatının en gür seslerinden birisini maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun Allah rahmetiyle muamele eylesin. Tabi biz Mustafa abiyi Türkiye Günlüğü'nde, Cedit yayınlarında sohbetleriyle tanıdık aynı partide birlikte siyaset yaptık, o rahmetli Muhsin başkan şehit olduğunda Allah ona da rahmetiyle muamele etsin cennetinde ikisini de buluştursun. Mustafa abi şöyle demişti, başkalarıyla kazanmaktansa Muhsin Yazıcıoğlu ile kaybetmek daha doğru demişti. Dolayısıyla biz de Mustafa abiyi tanımış olmaktan, onunla dost olmaktan, onun kardeşi olmaktan gerçekten büyük bir onur duyuyoruz. O gerçekten inandığını her zaman her ortamda üslubuyla mertçe ifade eden ve söyleyen bir insandı. Onun için çok nadide bir yeri vardı hem Türk milliyetçileri içerisinde hem de Türk siyaseti içerisinde hem de Türk fikir hayatı içerisinde. Dualarımız her zaman onunla birlikte olacak, onu her daim kalbimizde, gönlümüzde yaşatacağız. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Dr. Mustafa Çalık'ın naaşı vasiyeti üzerine merkeze bağlı Çalık köyündeki aile mezarlığında annesinin yanına defnedildi.

Cenaze namazının kılındığı alanda MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener ve çok sayıda isim çelenk gönderdi. - GÜMÜŞHANE