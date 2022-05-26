Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
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Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve Analiz Büro Amirliği ve Narkotim ekipleri tarafından il genelinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Ekipler, M.Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 kilo 700 gram metamfetamin ve bir ruhsatsız tabanca bulundu.

Şüphe üzerine durdurulan başka bir otomobil ile içinde bulunan H.H.B. ve B.B'nin üzerlerinde ise 207 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. ve H.B.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Yalova, Güncel, Haberler

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