Ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı - Haberler

Ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde eğitim dalışı yapan dalgıç polisler, Marmara Denizi'nde ender rastlanan 3 ahtapot ile kırmızı mercan ve ıstakoz görüntüledi. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde eğitim dalışı yapan dalgıç polisler, Marmara Denizi'nde ender rastlanan 3 ahtapot ile kırmızı mercan ve ıstakoz görüntüledi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Gurup Amirliği tarafından Çınarcık'ta eğitim dalışı gerçekleştirildiği bildirildi. Dalışla ilgili görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, dalgıçların su altında 3 ahtapot (Octobus vulgaris), kırmızı mercan ve ıstakoz görüntülediği ifade edildi. Açıklamada, "Marmara Denizi'nde çok ender rastlanan ahtapotun Yalova gibi Marmara'nın doğusunda bulunan bir bölgede görüntülenmesi bu türün Marmara Denizi'nde yayılmaya başladığının göstergesi olarak değerlendirilebilir." ifadelerine yer verildi. AA / Güncel Güncel Haberler

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