Yahşihan, İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'nda 58. sıraya yükseldi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinin, İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'nda (SEGE) 58. sıraya yükseldiği bildirildi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinin, İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'nda (SEGE) 58. sıraya yükseldiği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sıralamanın 5 yıl aranın ardından yeniden yayımlandığı belirtildi. Yahşihan'ın 2017 yılında 2. kademe ilçeler arasında 198. sırada yer aldığı ifade edilen açıklamada, 2022 yılında ise 1. kademe ilçeler arasında yer alarak 973 ilçe arasında 58. sıraya yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Yahşihan, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu gurur hepimizin. Bütün halkımıza çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı. AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel Kırıkkale Hisarcık Güncel Haberler

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