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Xi, Tüm Çinlilerin Bahar Festivali'ni Kutladı

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Xi, Tüm Çinlilerin Bahar Festivali'ni Kutladı

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Beijing'de düzenlenen bir resepsiyonda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi adına tüm Çinlilerin Bahar Festivali'ni kutladı.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Beijing'de düzenlenen bir resepsiyonda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi adına tüm Çinlilerin Bahar Festivali'ni kutladı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Büyük Halk Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada tüm etnik gruplardan Çinlilere, Hong Kong, Makao ve Taiwan ile yurt dışında yaşayan Çin vatandaşlarına tebriklerini iletti.

Çin Yeni Yılı ya da bir başka deyişle Bahar Festivali bu sene 22 Ocak'ta başlayacak.

Xi, Tüm Çinlilerin Bahar Festivali'ni KutladıÇin Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Bahar Festivali resepsiyonunda bir konuşma yaptı, 20 Ocak 2023. ÇKP Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi resepsiyonu Cuma günü Beijing'de düzenlendi. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua)

Xi, Tüm Çinlilerin Bahar Festivali'ni KutladıParti ve devlet liderleri Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Han Zheng, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi ve Wang Qishan, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Bahar Festivali resepsiyonuna katıldı, 20 Ocak 2023. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi resepsiyonu Cuma günü Beijing'de düzenlendi. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)

Xi, Tüm Çinlilerin Bahar Festivali'ni KutladıÇin Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Bahar Festivali resepsiyonunda bir konuşma yaptı, 20 Ocak 2023. ÇKP Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi resepsiyonu Cuma günü Beijing'de düzenledi. (Fotoğraf: Li Tao/Xinhua)

Xi, Tüm Çinlilerin Bahar Festivali'ni KutladıÇin Başbakanı Li Keqiang, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Bahar festivali resepsiyonuna başkanlık etti, 20 Ocak 2023. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi resepsiyonu Cuma günü Beijing'de düzenlendi. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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