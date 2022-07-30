Xi, Silahlı Kuvvetlerin Uzman Personeli Eğiterek Daha da Güçlendirilmesinin Önemini Vurguladı BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, uzman personeli eğiterek silahlı kuvvetleri güçlendirme stratejisini yeni dönemde daha fazla uygulayacaklarını vurguladı. BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, uzman personeli eğiterek silahlı kuvvetleri güçlendirme stratejisini yeni dönemde daha fazla uygulayacaklarını vurguladı. ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro'nun Perşembe günkü grup çalışma toplantısına başkanlık eden ve bir konuşma yapan Xi, güçlü bir ordu kurma amacına öncülük etme ve destekleme çerçevesinde yeteneğin rolünü ön plana çıkaracak çabalar için çağrıda bulundu. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Güncel Haberler

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