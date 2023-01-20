Xi, Silahlı Kuvvetlerin Savaşa Hazır Olup Olmadığını Denetledi

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü, Bahar Festivali veya Çin Yeni Yılı öncesinde silahlı kuvvetlerin savaşa hazır olup olmadığını video bağlantısı aracılığıyla denetledi.

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü, Bahar Festivali veya Çin Yeni Yılı öncesinde silahlı kuvvetlerin savaşa hazır olup olmadığını video bağlantısı aracılığıyla denetledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Halk Kurtuluş Ordusu ve Halkın Silahlı Polis Gücü hizmet personeline, orduda görevlendirilen sivil personele ve milis üyelerine ve yedek kuvvetlere kutlama mesajlarını iletti.

Xi, ordunun savaşa hazır olmasına büyük önem veriyor. Xi, saat 16.30 sıralarında sınır savunması, kıyı savunması, hava savunması, istikrarın sağlanması ve acil durum müdahalesi görevlerini üstlenen çeşitli birliklerden askerlerle video bağlantısı aracılığıyla görüştü.

Video görüşmeleri sırasında Xi, Xinjiang askeri komutası altında bulunan Khunjerab'daki bir sınır savunma istasyonundaki askerlere sınır devriyesi ve yönetim çalışmaları hakkında sorular sordu. Xi, askerleri sınır savunma modelleri olarak övdü ve onları gösterdikleri ısrarlı çabalara devam etmeye ve yeni katkılarda bulunmaya teşvik etti.

Xi, devriye gezen bir Çin donanma grubundan askerlerle konuşurken de onların acil durum müdahalesine hazır olup olmadıklarını sordu.

Xi, bir hava kuvvetleri havacılık tugayındaki askerlerin rutin hava savunma savaşına hazırlık görevlerini dinledikten sonra onlara tetikte olmalarını, savaşa hazır olmalarını ve hava sahası güvenliğini sağlamak için Bahar Festivali'nde teyakkuz seviyelerini yükseltmelerini emretti.

Xi ayrıca, ulusal düzeyde çekirdek bir terörle mücadele birimi olan silahlı polis gücüne bağlı Falcon Komando Birimi'nden askerlerle de görüşerek, özel harekat becerilerine yönelik eğitimlerini sordu. Xi, askerleri, yeterliliklerini artırmaları ve sadık muhafızlar olarak görevlerini yerine getirmeleri için yoğun çaba sarf etmeye çağırdı.

Askerlerle yaptığı sanal görüşmelerin ardından Xi, birliklerin savaşa hazır olma durumunu bütünüyle takdir ettiğini söyledi.

Xi, tüm Çin halkının mutlu ve güvenli bir Bahar Festivali geçirmesini sağlamak için orduyu savaşa hazırlık görevlerini yerine getirmeye ve ulusal güvenlik ile sosyal istikrarı korumaya çağırdı.