Xi: Entegre Ulusal Stratejiler ve Stratejik Yetenekler Geliştirilmeli

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, entegre ulusal stratejileri ve stratejik yetenekleri geliştirmek üzere yeni bir zemin oluşturmanın önemini vurguladı.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, entegre ulusal stratejileri ve stratejik yetenekleri geliştirmek üzere yeni bir zemin oluşturmanın önemini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, söz konusu açıklamayı, Çin'in ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumu sırasında katıldığı, Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ve Halk Silahlı Polis Kuvvetleri heyetinin genel kurulu toplantısında yaptı.

Xi, entegre ulusal stratejilerin ve stratejik yeteneklerin pekiştirilip geliştirilmesinin, her açıdan modern bir sosyalist ülkenin inşası ve Çin ulusunun tüm cephelerde yeniden canlandırılmasının ilerletilmesi ve PLA'nın 2027'deki yüzüncü yılı hedeflerine ulaşma ve silahlı kuvvetleri dünya standartlarına daha hızlı şekilde kavuşturma açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Çin'in ulusal stratejik yeteneklerini en üst düzeye çıkarma hedefine dikkat çeken Xi, ülkenin stratejik risklerle başa çıkmak, stratejik çıkarları korumak ve stratejik hedefleri gerçekleştirmek üzere genel gücünü sistemli şekilde artırma hamlesinde, tüm alanlarda stratejik düzen, kaynak ve güçlü yönlerin entegre edilmesi yönünde çaba gösterilmesini istedi.

Bağımsız ve özgün inovasyona odaklanarak bilim ve teknolojide işbirlikçi inovasyonu ilerletme çağrısı yapan Xi, bu sayede bilim ve teknolojide daha hızlı şekilde yüksek düzeyde özgüven ve güç inşa edileceğini vurguladı.

Xi, ulusal kalkınma ve uluslararası rekabet alanlarında yeni avantaj elde etmek için gelişmekte olan alanlardaki stratejik yeteneklerin güçlendirilmesi ve sanayi ve tedarik zincirlerinin direncinin artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Xi, büyük altyapı inşaatlarının koordinasyonu, ulusal rezervlerin oluşturulmasının hızlandırılması ve rezervlerin ulusal güvenliği daha iyi koruyabilecek hale getirilmesi talimatını verdi.

Entegre ulusal stratejilerin ve stratejik yeteneklerin pekiştirilip geliştirilmesinin, reform ve inovasyonla ivme kazanması gerektiğini vurgulayan Xi, bu konuda daha fazla ilerleme sağlanması çağrısında bulundu.

Xi ayrıca, entegre ulusal stratejileri ve stratejik yetenekleri pekiştirip geliştirmek ve güçlü bir orduya sahip güçlü bir ülke inşa etmek üzere güçlerin biraraya getirilmesi için halk arasında ulusal savunmayı önemseyen, kendini adayan, inşa eden ve koruyan sağlam bir atmosfer geliştirmek üzere çalışılmasını istedi.