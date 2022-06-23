Xi'den Brıcs Ülkelerine Dünya Barışı ve Sükuneti Koruma Çağrısı

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü BRICS ülkelerine dünya barışı ile sükunetini ortaklaşa koruma çağrısı yaptı. 14. BRICS Zirvesi'nde video bağlantı aracılığıyla konuşan Xi, Soğuk Savaş zihniyetinin gölgelerine ve bugünün dünyasında yok olup gitmesi gereken güç kullanma politikasına dikkat çekti. Bazı ülkelerin mutlak güvenliği sağlamak adına yürüttükleri askeri ittifakları genişletme girişimlerinde diğerlerini taraf seçmeye zorladığını ve çatışma yarattığını kaydeden Xi, bu ülkelerin üstünlük taslarken diğerlerinin haklarını ve çıkarlarını görmezden geldiklerini de sözlerine ekledi.

Xi, "Dünya, bu tehlikeli eğilimin devam etmesine izin verirsek daha kırılgan ve istikrarsız bir hale gelecek" dedi. BRICS ülkelerinin karşılıklı ana çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirini desteklemesi, gerçek çok taraflılığı uygulaması, adalet, hakkaniyet ve birliğe sahip çıkması ile hegemonyaya, zorbalığa ve bölünmeye karşı çıkması gerektiğini söyleyen Xi, Çin'in küresel istikrara katkı yapmak adına Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin etkili şekilde uygulanmasını teşvik etmek için BRICS üyeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu da ifade etti.

Xinhua / Güncel