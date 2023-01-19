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Xi, Çin Halkının Bahar Festivali'ni Kutladı

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Xi, Çin Halkının Bahar Festivali'ni Kutladı

BEİJİNG, 19 Ocak -- Fotoğraf kolajında, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Bahar Festivali öncesinde tüm ülkeden vatandaşlarla yaptığı sanal görüşme sırasında Çin...

BEİJİNG, 19 Ocak -- Fotoğraf kolajında, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Bahar Festivali öncesinde tüm ülkeden vatandaşlarla yaptığı sanal görüşme sırasında Çin halkının festivalini kutluyor, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi, Li Tao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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