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Washington çözümün mü, sorunun mu parçası?

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Türk-Yunan sorunlarında ABD'nin değişen konumu...Artan Yunan-Amerikan askeri işbirliği dengeleri bozdu mu?Washington çözümün mü, sorunun mu parçası?Türkiye, ABD'nin Yunanistan lehine tutumuna karşı ne yapabilir?

Türk-Yunan sorunlarında ABD'nin değişen konumu...

Artan Yunan-Amerikan askeri işbirliği dengeleri bozdu mu?

Washington çözümün mü, sorunun mu parçası?

Türkiye, ABD'nin Yunanistan lehine tutumuna karşı ne yapabilir?

Eski Büyükelçi Alper Coşkun ve Barçın Yinanç yorumladı.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Washington Güncel Haberler

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