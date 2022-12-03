HABER: Volkan temalı turizmle gelişen Çin köyü ÇEKİM LİSTESİ: 1. Köyün çeşitli görüntüleri2. SES (Çince): Wang JİE, Köy yetkilisi HABBERİN İÇERİĞİ: Çin'in güneyinde yer alan tropik Hainan adasındaki bir Çin köyü, 800 yılı aşkın bir geçmişe ve lav kayalarından meydana gelen turistik...

HABER: Volkan temalı turizmle gelişen Çin köyü

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Köyün çeşitli görüntüleri

2. SES (Çince): Wang JİE, Köy yetkilisi

HABBERİN İÇERİĞİ:

Çin'in güneyinde yer alan tropik Hainan adasındaki bir Çin köyü, 800 yılı aşkın bir geçmişe ve lav kayalarından meydana gelen turistik güzelliklere sahip.

Yerel makamlar, 2014 yılında ulusal geleneksel köyler listesine alınan Sanqing Köyü'nün korunmasına büyük önem veriyor.

SES (Çince): Wang JİE, Köy yetkilisi

"Köyümüz iyi korunuyor ve gelişen turizm endüstrisi, çiftçilerin gelirini artırmak için iyi bir yol. 2012'de köy turizmini keşfetmeye başladık. Bundan önce, kişi başına ortalama yıllık gelir yaklaşık 4.000 yuan (yaklaşık 565 ABD doları) idi. Kırsalın canlandırılması, özellikle de endüstriyel kalkınma açısından bizim gibi geleneksel köyler için en önemli şey korumadır. Doğal kaynakları iyi korumamız ve koruma-geliştirme dengesini bulmamız gerekiyor."

Resmi rakamlara göre, köyde kişi başına yıllık ortalama gelir 20.000 yuana (2.847 ABD doları) yükseldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Haikou şehrinden bildiriyor.

(XHTV)