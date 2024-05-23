Vize ilçesinde "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yeni doğmuş bebeklerin ailelerini ziyaret ederek, hediye takdim etti.

Özalp, yaptığı açıklamada vatandaşların her zaman yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Dünyaya gözlerini açan bebeklere uzun ve sağlıklı bir yaşam, ailelere ise hayırlı olmasını diliyorum. Proje ile ailelerimizin bu mutlu günlerinde yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Temizlik çalışması

Vize ilçesinde temizlik çalışması yapılıyor.

Vize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yol kenarları ve kaldırımlarda ot temizlik çalışmasında bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede genelinde bahar temizliğinde bulunduğu belirtildi.

Yol kenarları ve kaldırımlarda çıkan yabani otların temizlendiği ifade edilen açıklamada, daha temiz ve yaşanabilir kent oluşturmak için ekiplerin gece gündüz görev başında olduğu kaydedildi.

"Kahvede Şenlik Var" tiyatro oyunu sahnelenecek

Pınarhisar ilçesinde "Kahvede Şenlik Var" tiyatro oyunu sahnelenecek.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, kültür ve sanat etkinliklerini devam ettirdiklerini belirtti.

Mehmet Çepic, Ece Müderrisoğlu ve Serkan Atar'ın oyunculuğunu gerçekleştirdiği "Kahvede Şenlik Var" tiyatro oyununun sahneleneceğini ifade eden Talay, oyunun 1 Haziran Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde oynanacağını kaydetti.

Talay, açıklamasında oyunun ilk seansının 17.30, ikinci seansının ise 20.30'da yapılacağını bildirdi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Dereköy köyü, Pehlivanköy ilçesinin Kazımdirik ve Kurtuluş Mahalleleri ile Akarca köyüne 24 Mayıs Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Dereköy köyünde 09.00-14.00, Akarca köyünde 12.00-16.00, Kazımdirik Mahallesi'nde 08.00-10.00, Kurtuluş Mahallesi'nde de 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.