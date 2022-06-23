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Viyana'da Bir Festivalde Kung Fu Gösterisi

Xinhua - Güncel
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Viyana'da Bir Festivalde Kung Fu Gösterisi

VİYANA, 23 Haziran (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen WIR SIND WIEN.FESTIVAL 2022'de "Avusturya Çin ile buluşuyor" etkinliğinde Çin Kung Fu'su yapan Kung Fu meraklıları, 22 Haziran 2022. "Avusturya Çin ile Buluşuyor" etkinliği, WIR SIND WIEN.

VİYANA, 23 Haziran (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen WIR SIND WIEN.FESTIVAL 2022'de "Avusturya Çin ile buluşuyor" etkinliğinde Çin Kung Fu'su yapan Kung Fu meraklıları, 22 Haziran 2022. "Avusturya Çin ile Buluşuyor" etkinliği, WIR SIND WIEN.FESTIVAL 2022 bünyesinde Çarşamba günü gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Guo Chen/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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