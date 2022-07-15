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Video: İran: ABD'nin Ortadoğu Politikası, Barış Söylemiyle Çelişiyor

Xinhua - Güncel
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Video: İran: ABD'nin Ortadoğu Politikası, Barış Söylemiyle Çelişiyor

İran Çarşamba günü, ABD'yi Ortadoğu'ya yönelik söylem ve davranışları arasındaki çelişki nedeniyle suçladı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, bölgeye yaptığı ziyaretin amaçları arasında barışın tesis edilmesini göstermesine rağmen, Washington'un dış politikasının bunun aksini işaret ettiğini belirtti.

İran Çarşamba günü, ABD'yi Ortadoğu'ya yönelik söylem ve davranışları arasındaki çelişki nedeniyle suçladı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, bölgeye yaptığı ziyaretin amaçları arasında barışın tesis edilmesini göstermesine rağmen, Washington'un dış politikasının bunun aksini işaret ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani açıklamayı, basın toplantısında, Biden'ın bölgeye yaptığı ziyaret hakkında Cumartesi günü Washington Post gazetesinde yayınlanan makalesine ilişkin soru üzerine yaptı.

Biden yazıda, ziyaret amaçları arasında "bölgede barışın tesisine katkıda bulunmanın" yer aldığını ileri sürmüştü.

Kenani, ABD'li yetkililerin "hatalı bir şekilde" bu tür görüş yazıları kaleme alarak bölgedeki "yıkıcı eylemlerinin" sonuçlarını haklı çıkarabileceklerini düşünmelerinin son derece şaşırtıcı olduğunu söyledi.

ABD dış politikasına bakıldığında, Washington'un eylem ve söylemleri arasındaki çelişkinin görüldüğünün vurgulayan Sözcü Kenani, ABD'nin Irak, Afganistan ve Suriye de dahil olmak üzere bölge ülkelerindeki varlığının yasadışı olduğunu ve halklarında sayısız kayba neden olduğunu vurguladı.

ABD hükümetinin sadece bir görüş yazısıyla kendisini "bölgenin dostu" olarak gösteremeyeceğini söyleyen Kenani, ABD yönetimini, bölgeye yönelik şiddet politikaları uygulamaya koymasının tepkilere yol açacağı konusunda uyardı.

Sözcü, Washington'u Ortadoğu'ya yönelik politikaları üzerinde düşünmeye ve davranışını değiştirmeye çağırdı.

Biden, dört günlük Ortadoğu gezisine Çarşamba günü başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tahran'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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