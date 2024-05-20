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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İran'a taziyelerini iletti

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'a taziyelerini iletti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'a taziyelerini iletti.

Maduro, sosyal medya platformu X'ten Muhbir ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Devlet Başkanı Maduro, paylaşımında "İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile yaptığım telefon görüşmesinde, değerli kardeşim İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın telafisi mümkün olmayan kayıpları nedeniyle Venezuela adına kendisine en içten başsağlığı dileklerimi ilettim. Eşi, ailesi, arkadaşları ve tüm İran halkı kardeşliğimize ve birliğimize güvensin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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