Veli Ağbaba: "Saray Önümüzdeki Yıl Günde 33,6 Milyon Lira, Saatte 1,4 Milyon Lira, Dakikada 23 Bin 333 Lira Para Harcayacak"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın bütçe görüşmelerinde; "Cumhurbaşkanlığı'nın 2023'te 6,6 milyar olan bütçesi 2024 yılında 12,3 milyar liraya çıkartılıyor. Artış oranı yüzde 85. Saray önümüzdeki yıl günde 33,6 milyon lira harcayacak. Saatte 1,4 milyon lira, dakikada 23 bin 333 lira para harcayacak. Yani önümüzdeki yıl sarayın dakikada harcaması 2 asgari ücrete eşit olacak" diye konuştu. Ağbaba, "Siyasette rakip olabilirsiniz ama Kemal Kılıçdaroğlu ile PKK'nın militanlarını aynı videoda montaj yaparak göstermek siyasi tarihinin gördüğü en büyük ahlaksızlıktır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bugün Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçeleriyle 2024 yılı Gelir Bütçesi, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba şöyle konuştu:

"BÜTÇEDE 7 BİN 500 LİRAYLA GEÇİMİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞAN EMEKLİ YOK"

"Bütçede çıraklık ve staj mağdurları yok maalesef bunlar emekli olamıyor. Prime takılanlar yok, ayrıca 7 bin 500 lirayla geçimini sağlamaya çalışan geçinemeyen ikinci el ayakkabı, üçüncü el gömleğe mahkum ettiğiniz emekli yok.

13 bin 684 açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretli yok, stajyerler yok. Taşeronda kadroya geçmeyi bekleyen işçiler yok, enflasyon karşısında her gün eriyen kamu çalışanları yok. Her gün hastanelerde şiddete maruz kalan doktorlar yok. 3600 ek göstergeliler, söz verdiniz, memurlar yok. Bugün Öğretmenler Günü. Öğretmenler Günü kutlu olsun ama öğretmenlerle ilgili kuru kutlama dışında bir şey yok. Ücretli öğretmenler, özel sektör öğretmenleri, işçiler yok. Enflasyon karşısında her gün eriyen kamu çalışanları yok. Evde çalışan evde temizliğe giden kadınlara sigorta verecektiniz, yok. Şiddete maruz kalan kadınlar yok. Çocuğunun beslenme çantasına bir kuru ekmek koyamayan kadınlar yok. Cemaat yurtlarında istismar edilen çocuklar yok. Karın tokluğuna çalışan mevsimlik tarım işçileri yok.

Ne var peki? Bütçenin yüzde 11,3'ü yani faiz geliri elde edilecek rant yeri var, 162 milyar lira ödeme yapmayı planladığınız müteahhitler ve şehir hastanesi patronları var. Sadece mal ve hizmet alımı gideri 70 üniversitenin yıllık dönemden fazla olan Diyanet İşleri Başkanlığı var. Cumhurbaşkanlığı'nın makam arabaları var, koruma giderleri var.

Kamuda tasarruf genelgeleri yayınlanırken, bu yıl alacağınız 2 bin 930 araç var.

"TROLLERE AKTARILAN MİLYONLARCA LİRA VAR"

Başka ne var? Trollerin bütçesi var, trollere aktarılan milyonlarca lira var. Cumhurbaşkanlığı'nın 2023'te 6,6 milyar olan bütçesi 2024 yılında 12,3 milyar liraya çıkartılıyor. Artış oranı yüzde 85. Saray önümüzdeki yıl günde 33,6 milyon lira harcayacak. Saatte 1,4 milyon lira, dakikada 23 (bin) lira para harcayacak. Yani önümüzdeki yıl sarayın dakikada harcaması 2 asgari ücrete eşit olacak.

Cumhurbaşkanlığı danışman sorunu niye gizleniyor, bilmiyorum. Kaç tane danışman var, bilen yok. Siz de umutla bekliyorsunuz. Eski vekil olursak boşa kalmayız, gideriz, saray danışmanı oluruz. O da olmazsa büyükelçi oluruz.

"ESKİ VEKİLLERDEN KAÇ DANIŞMAN VAR? KAMU KURUMLARINDA KİMLER YÖNETİM KURULU ÜYESİ?"

Ben diyorum ki, eski vekillerden kaç danışman var? ya da kamu kurumlarında, kamu ortaklıklarında kimler yönetim kurulu üyesi, bilelim. Örneğin Vakıfbank'ta, Ziraat Bankası'nda kimler yönetim kurulu üyesi? İhtimal vermiyorum ki, ömründe bankaya para çekip-yatırma dışında bankayla ilgisi olmayan insanlar, eski vekiller bankaların yönetim kurulu üyesi.

İstanbul'da belediye başkanlığı yapan birisi, bir bankanın yönetim kurulu üyesi. Bunların bankayla uzaktan yakından ilgisi yok. Liyakat dersiniz anlarım, ama bunlar ömürlerinde bankaya para çekip yatırmışlar, bir şey yapmamışlar. Telekom gibi diğer kurumlar gibi.

Ömürlerinde Türk Telekom'dan telefonla ilgisi telefon geldikleri zaman açıyorlar, telefon geldiğinde kapatıyorlar. Bunlar niye bu kurumların yönetim kurulu üyesi?

"KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE PKK'NIN MİLİTANLARINI AYNI VİDEODA MONTAJ YAPARAK GÖSTERMEK SİYASİ TARİHİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK AHLAKSIZLIKTIR"

O kadar ahlaksızca işler yapıldı ki, hepinizin vicdanını yaralanması lazım. Bir siyasi partinin lideri, terör örgütüyle aynı videoda aynı kare gösterildi. Bunları yapan alçaklardır, bunları yapan şerefsizlerdir. Bunu kimse savunamaz. Siyasette rakip olabilirsiniz ama Kemal Kılıçdaroğlu ile PKK'nın militanlarını aynı videoda montaj yaparak göstermek siyasi tarihinin gördüğü en büyük ahlaksızlıktır. Bu neyden yapılır? Bizim bütçemizden yapılıyor. Adeta bir trol ordusu kurmuş, trol ordusu muhalefete saldırıyor.

Maalesef 100'üncü yıl kutlamaları için İletişim Başkanlığı görevlendirildi. ya yalan haber yayma, kurgu videolardan fırsat bulup Cumhuriyet'in kuruluşu ile ilgili hiçbir şey hazırlamadılar. 3 yıl boyunca bir şey yapmadılar, 100'üncü yıl 29 Ekim'den bir hafta kala akıllarına geldi.

"43 BİN 873 ÇOCUK SOKAKTA NE YAPIYOR?"

Sayın Yaşar Kırkpınar Türkiye'de ne kadar herkesin güvence altında olduğunu söyledi. Ben de birkaç örnek vermek istiyorum. Zorla çalıştırılan, sokakta satıcılık ve dilencilik yaptırılan çocukları korumak, ailelerini desteklemek, çocuklarının okula devamını sağlamak üzere her ilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak çocuk koruma mobil ekipleri oluşturulmuştur. 375 ekiple müdahale eden çocuk sayısı son 4 yılda 43 bin 873 olmuştur. Bu kadar çocuk sokakta ne yapıyor? Sokakta dileniyor.

2022 yılında resmi evlilik açısından cinsiyete göre 16. 17 yaş grubunda yıllara göre azalmakla beraber 11 bin 500 yıllık kız çocuğunun 688 erkek çocuğunun evlendiği görülmekte.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda adeta bir Atatürk nefreti var. Atatürk'ün kurmuş olduğu Diyanet İşleri'nde Atatürk anılmıyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dilekçe gönderdi. Yargı ve mafya ilişkilerinin kamuoyunun gündemine gelmesini sağladı. Sonrasında Tolga Şardan MİT'in Cumhurbaşkanı'na konuyla ilgili bir rapor hazırlamış olduğunu yazdı. Tolga Şardan tutuklandı, sonra serbest bırakıldı. Bununla ilgili durum nedir, onu da bilmek istiyoruz.

"MUHALEFETİ TELEVİZYONA ÇIKARMAYAN TRT'YE DE O TRT'Yİ YÖNETENLERE DE ZEHİK ZIKKIM OLSUN ALDIKLARI MAAŞ"

TRT kamu kaynağı kullanan ama kamu adına yayın yapmak şöyle dursun, iktidarın propagandası haline gelmektedir. Muhalefete maalesef yer vermemeyi bir ilke haline getiren TRT yönetimi kullandığı kamu kaynaklarını har vurup harman savurmaktadır. Bizi yani tüm muhalefeti televizyona çıkarmayan tüm muhalefetin vermiş olduğu vergi o TRT'ye de o TRT'yi yönetenlere de zehir zıkkım olsun, haram olsun onlara, aldıkları maaş."