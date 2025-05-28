Veli Ağbaba: Malatya'da Mücbir Sebep Süresi Uzatılmalı

(TBMM) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da meydana gelen doğal afetler nedeniyle mücbir sebebin uzatılması gerektiğini söyleyerek, "Depremin üzerine bir de don felaketi yaşandı. Cumartesi günü Tarım Komisyonu Malatya'ya gidecek, orada göreceksiniz, yemeye ürün yok. Malatya yerle bir olmuş ve maalesef mücbir sebep 31 Mayıs'ta sona eriyor. Hem depremi yaşamış hem donu yaşamış bugün de sel felaketini yaşamış Malatya ve deprem bölgesinde, mücbir sebebi uzatın. Bu siyasi bir konu değil, bu ekmek meselesi" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 29 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Malatya'nın Nisan ayında yaşanan zirai don felaketi ve bugün meydana gelen sel nedeniyle zor günler geçirdiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Malatya'daki yerel yönetimler, bırakın sınıfı geçmeyi, maalesef çakıldılar. Onlar çakıldı ama bedel ödeyen Malatyalı fakir fukara oluyor. Esnaf depremden beri konteynerde. Konteynerleri su basmış, dükkanları su basmış, evleri su basmış, araçlar suyun altında kalmış, maalesef kentte müdahale eden, tedbir alan kimse yok. Meteoroloji Bölge Müdürü bizim bütün itirazlarımıza rağmen başka bir ile kaydırıldı. Yağmurun yağacağı dört gün önceden belli. Tedbir alsana; sen ne işe yarıyorsun? Yani hakikaten şehirde yaşayan birisi olarak içim acıyor. Malatya şehri adeta yönetilemiyor, Malatya şehri maalesef kötü durumda.

Malatya, Adıyaman, Hatay, Maraş, Antep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde, tüm ısrarlarımıza rağmen, 2022'de cirosu 2,5 milyon ve altı olan iş yerleri mücbir sebep kapsamına alındı, 2,5 milyon. 2,5 milyonun bir kıymeti kalmadı. Bir bakkal bile 2,5 milyon ciro yapıyor. 31 Mayıs'ta sona eriyor. Mücbir sebep ne için ilan edildi? Deprem olduğu için. Peki, hayat normalleşti mi? İş yerine kavuşan bir esnaf var mı? Halen 3 binin üzerinde esnafımız siftah etmeden konteyner kentlerde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Siz bu mücbir sebebi de sona erdirirseniz vergisini, SSK'sını, BAĞ-KUR primlerini bu insanlar nasıl ödeyecek?

Depremin üzerine bir de don felaketi yaşandı. Cumartesi günü Tarım Komisyonu Malatya'ya gidecek, orada göreceksiniz, yemeye ürün yok; bir ağaçta bir tane kayısı yok, bir tane badem yok, bir tane ceviz yok, erik yok, kiraz yok. Malatya yerle bir olmuş ve maalesef mücbir sebep 31 Mayıs'ta sona eriyor. Hem depremi yaşamış hem donu yaşamış bugün de sel felaketini yaşamış Malatya ve deprem bölgesinde, mücbir sebebi uzatın. Bu siyasi bir konu değil, bu ekmek meselesi; lütfen, bu mücbir sebebi uzatın."

"Bu memleketin fakirine, fukarasına sevap işlemeyi bile pahalı yaptınız"

Ağbaba, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilen ikramiyenin kurban almak için bile yeterli olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Kurban Bayramı yaklaşıyor. Maalesef artık bir emeklinin 14 bin 469 TL'yle kurban alabilmesi mümkün değil. Emekli, eskiden koç alıyordu, şimdi koçun boynuzunu alamaz. Yurt dışında yaşayan bir vatandaş kurban parası olarak 5 bin 400 lira ödeyecek, yurt içinde 13 bin TL. Aynı şey Kızılay için de geçerli, Kızılay yurt içinde 13 bin 250 TL'ye kurban bağışı alıyor, yurt dışında ne kadar alıyor? 5 bin 250 TL. Almanya bizi kıskanıyor. Maalesef bu memlekette, bizim ülkemizde kurban çok daha pahalı. Peki, neden? Almanya'daki asgari ücret de bizim 4 katımız. Bu memleketin fakirine, fukarasına sevap işlemeyi bile pahalı yaptınız. Avrupa'daki Müslümanlar Türkiye'deki Müslümanlardan daha ucuza kurban kesiyor; hayat pahalı, sevap bile pahalı burada, sevap bile pahalı. Maalesef millete Kurban Bayramı'nı kutlatmıyorsunuz ve ülkeyi yönetemiyorsunuz."