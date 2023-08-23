Veli Ağbaba'dan Erdoğan'a 'Mülteci' Eleştirisi: "Kimsenin Seni Köşeye Sıkıştırdığı Yok, Sen Bu Ülkeyi Köşeye Sıkıştırdın"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikaları nedeniyle Türkiye’nin mülteci problemi yaşadığını belirterek “Şimdi Erdoğan diyor ki ‘Mülteci akını ile köşeye sıkıştırma çabalarını boşa çıkaracağız’. Kimsenin seni köşeye sıkıştırdığı yok, sen bu ülkeyi köşeye sıkıştırdın” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikaları nedeniyle Türkiye'nin mülteci problemi yaşadığını belirterek "Şimdi Erdoğan diyor ki 'Mülteci akını ile köşeye sıkıştırma çabalarını boşa çıkaracağız'. Kimsenin seni köşeye sıkıştırdığı yok, sen bu ülkeyi köşeye sıkıştırdın" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP iktidarının mülteci politikasını eleştirdi. Ağbaba, şunları söyledi:

"Erdoğan sayesinde ve Erdoğan'ın izlemiş olduğu politikalar yüzünden Türkiye, Avrupa'nın mülteci kampına dönüşmüş durumda. 10 milyonu aşkın mülteci şehrin sokaklarında, caddelerinde maalesef yaşamaya devam ediyor. Şimdi Erdoğan diyor ki 'Mülteci akını ile köşeye sıkıştırma çabalarını boşa çıkaracağız'. Kimsenin seni köşeye sıkıştırdığı yok, sen bu ülkeyi köşeye sıkıştırdın. Maalesef Suriye, Irak, İran kapıları adeta kevgire, yol geçen hanına dönmüş, oradan her isteyen hala bugün, şu dakika elini kolunu sallayarak Türkiye'ye geliyor. Ama Türkiye batı sınırlarını kapatarak mültecilerin Avrupa'ya geçmesine izin vermiyor. Türkiye, mülteciler nedeniyle bugün köşeye sıkışmışsa, bu Erdoğan'ın ve AKP'nin izlemiş olduğu politikaların sonucudur.

"SENARYOYU YAZAN, UYGULAYAN, YÖNETMEN SENSİN"

'Senaryoları boşa çıkaracağız' diyor. Senaryoyu yazan sensin, uygulayan sensin, yönetmen sensin. Hemen seçimden önce 'muhalefet mültecileri göndereceğiz diyor, ama biz göndermeyeceğiz ensar kardeşliğiyle Türkiye'de tutmaya devam edeceğim' dedin. Yine 180 derece dönüş, 180 derece zıtlık, şimdi mültecileri göndereceğim, diyorum. Bunun da yalan olduğunu bütün millet biliyor.

"ÜLKENİN BEKA PROBLEMİ OLAN 10 MİLYONUN ÜZERİNDEKİ MÜLTECİNİN SORUMLUSU ERDOĞAN VE AKP'DİR"

Maalesef belki 100 yıl sürece mülteci problemi Türkiye'nin başına beladır, bunun sorumlusu AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yakında buraya gelen mültecileri eğer dış güçlere, üst akıla ya da CHP'ye mal ederse, buna da şaşmayız. Başımıza bela olan, ülkenin beka problemi olan 10 milyonun üzerindeki mültecinin sorumlusu Erdoğan ve AKP'dir" dedi.