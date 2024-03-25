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Vatan Partisi İBB Adayı İbrahim Okan Özkan, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

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Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vatan Partisi İBB adayı Özkan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa Meydanı ve Küçükköy Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, kendisi için oy istedi.

Özkan, daha sonra Beyoğlu'ndaki Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. Burada anı defterini imzalayan Özkan, İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ile bir araya gelerek, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna yönelik terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özkan, Vatan Partisi olarak taziyelerini ilettiklerini belirterek, "Kardeş Rusya halkının başı sağ olsun. Türkiye ve Rusya olarak bizim düşmanlarımız birdir. Bu dostluk ve dayanışma ile ABD ve İsrail destekli terörü ezeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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