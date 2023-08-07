Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu minibüsü elektrik direğine çarptı, 1 kişi yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu minibüsü kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada minibüs şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan yolcu minibüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesi'nde meydana geldi. Van'dan Gevaş istikametine giden H.B. idaresindeki 65 Y 3451 plakalı yolcu minibüsü, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak önce refüje girdi. Ardından refüjde bulunan elektrik direğine çarpan ve çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen minibüs yan yatarak durdu. Kazada araç şoförü H.B. yaralandı. Yaralanan H.B., Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN