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Van İl Emniyet Müdürlüğü Anneler Günü'nü kutladı

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Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan annelerin gününü kutladı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan annelerin gününü kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla Edremit ilçesindeki Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Polisler, merkezde kalan annelerle sohbet etti, günlerini kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

Anneler Günü Van Yaşam Güncel Haberler

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