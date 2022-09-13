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Van gündem haberleri | Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

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Van gündem haberleri | Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Van haberler: Van'ın Tuşba ilçesinde iki katlı evde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesinde iki katlı evde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Altıntepe Mahallesi'ndeki iki katlı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 16 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı, suçta kullanılan araca el konuldu.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Tuşba Van Güncel Haberler

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