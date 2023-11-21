Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ile kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi. Toplam 37 olayda 47 şahıs yakalandı. Operasyonlarda 20 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 6 gram afyon sakızı, 6 bin 984 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 400 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Van'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: Ele Geçirilen Madde ve Ürünler Açıklandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ile kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13-19 Kasım 2023 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 37 olayla ilgili 47 şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda 20 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 6 gram afyon sakızı, 6 bin 984 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi" denildi. - VAN