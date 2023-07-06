Van'da Taksiciler Kontak Kapama Eylemi Yaptı

Van'da taksiciler, ruhsat alırken yaşadıkları sıkıntılar ve korsan taksiciler nedeniyle mağdur olduklarını belirterek kontak kapatma eylemi yaptı. Taksiciler, yetkililerden taleplerinin ve sıkıntılarının giderilmesini istiyor.

VAN'da taksiciler, Van Büyükşehir Beledisi'nden ruhsat alırken yaşadıkları sıkıntılar, taksimetre ücretleri ve korsan taksiciler nedeniyle mağdur olduklarını belirterek kontak kapatma eylemi yaptı. Taksiciler Kooperatif Başkanı Hasan Sönmez, "Belediyede ruhsat ve kartlarımızı almaya giderken, ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Sigorta, muayene, vergi, araç parçaları, bakım ücretleri, lastik fiyatları her gün zamlanırken, artan yükün altında eziliyoruz. Kapıköy sınır kapısından şehrimize gelen İranlı turistleri taşıyan servisler, yetkileri olmadığı halde şehir içi yolcuları otel, havaalanına kadar taşıyabiliyor. Şehirde korsan taksiler ve ilçeden gelen taksiler adeta cirit atarken, ticari taksicilerle uğraşılıyor. Bunlardan dolayı da eylem kararı aldık. Yetkililerden taleplerimizin sıkıntılarımızın giderilmesini istiyoruz" dedi.

Taksicilerin kontak kapama eylemi Van Kalesi yakınındaki nevruz alanında yapıldı. Yaklaşık 350 taksici, kontak kapattıktan sonra alana geldi. Taksiciler Kooperatif Başkanı Hasan Sönmez, burada yazılı bir basın açıklaması yaptı. Sönmez, Van Büyükşehir Beledisi'nden ruhsat alırken yaşadıkları sıkıntıları, taksimetre ücretlerini ve korsan taksiciler nedeniyle mağdur olduklarını ve bu nedenle eylem kararı aldıklarını belirtti. Sönmez yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirerek şöyle konuştu: