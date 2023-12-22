Van'da Siber Polislerden 'Sanal Devriye' Operasyonu

VAN'da, internet kullanan vatandaşların güvenliği için 'sanal devriye' görevi yürüten siber polislerin yaptığı çalışmalarda 'tehdit veya hakaret içeren tezahürat' ve 'şiddete neden olabilecek açıklamalar' maddelerine muhalefetten toplam 12 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçunu işleyen kişi ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı. İnternet kullanan vatandaşların güvenliği için 'sanal devriye' görevi yürüten siber polislerin yaptığı çalışmalarda, 'tehdit veya hakaret içeren tezahürat' ve 'Şiddete neden olabilecek açıklamalar' maddelerine muhalefetten toplam 12 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. (DHA)