Van'da ağaçlar kırağı tuttu
Van'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle ağaçlar kırağı tuttu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen hafta altına alan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilde ağaçlar ve bitkiler kırağı oluşurken, irili ufaklı dereler ve sulak alanlar dondu.
Van'da ağaçlar kırağı tuttu
VAN - Van'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle ağaçlar kırağı tuttu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen hafta altına alan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilde ağaçlar ve bitkiler kırağı oluşurken, irili ufaklı dereler ve sulak alanlar dondu.