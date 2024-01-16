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Van'da ağaçlar kırağı tuttu

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Van'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle ağaçlar kırağı tuttu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen hafta altına alan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilde ağaçlar ve bitkiler kırağı oluşurken, irili ufaklı dereler ve sulak alanlar dondu.

Van'da ağaçlar kırağı tuttu

VAN - Van'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle ağaçlar kırağı tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen hafta altına alan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilde ağaçlar ve bitkiler kırağı oluşurken, irili ufaklı dereler ve sulak alanlar dondu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi Van Çevre Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

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