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Van'da 7 Aylık Bebeğin Kafatası Şekil Bozukluğu Ameliyatla Düzeltildi

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Van'da yaşayan bir çift, 7 aylık bebeklerinin kafatasındaki şekil bozukluğu nedeniyle ameliyat olmasına karar verdi. Bebek, 5 saat süren bir operasyonla sağlığına kavuştu. Hastane yetkilileri, başarılı bir ameliyat gerçekleştirildiğini ve hasta sevkini azaltmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Van'da 7 aylık bebeğin alnının ön tarafının erken kapanması nedeniyle kafatasında oluşan şekil bozukluğu, 5 saat süren trigonosefali ameliyatıyla düzeltildi.

İpekyolu ilçesinde yaşayan Cihan ile Gülnaz Aydın çifti, 7 aylık bebekleri Muhammed Habip Aydın'ın kafatasındaki şekil bozukluğu nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan kontrollerde ameliyat edilmesine karar verilen bebek, Beyin Cerrahi Bölümünden Op. Dr. Taha Şükrü Korkmaz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

Korkmaz, gazetecilere, bebeklerde alnın ön tarafının normalden daha erken kapanması sonucu trigonosefali rahatsızlığının geliştiğini belirtti.

Bebeklerin alın bölgesindeki hattın üçüncü ya da altıncı ayında kapanmasını gerektiğini anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Alın bölgesi bu süreden daha erken kapandığında bu hastalık meydana geliyor. Alın bölgesindeki bu hat erken kapandığı için sivrileşmiş şekilde öne doğru bir çıkıntı yapmaktadır. Alın kemikleri tam gelişmediği için hastaların beyin kısmı istediğimiz şekilde yer açamadığından tam gelişememektedir. Hastanemizde ilk defa 7 aylık Muhammed bebeğimize yaklaşık 5 saat süren başarılı bir düzeltme ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamız bugün ameliyatının ikinci haftasında dikişlerini aldık ve gayet iyi. Bir sıkıntısı yok. Ailelere, bu gibi durumlarda beyin cerrahisine başvurmalarını öneriyoruz."

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hasta sevkini azaltmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Hastanede başarılı bir ameliyatı daha gerçekleştirdiklerini belirten Sarıkaya, "Burada daha önce yapılmayan ve tecrübe gerektiren ciddi bir ameliyat yapıldı. Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren hocamızı ve ekibini tebrik ediyorum. Bebek hastamız, başarı ameliyat sonrası yoğun bakımda bir günlük takibinin ardından servise çıkarıldı." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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