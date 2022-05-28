Kılıçdaroğlu: "Kayyum uygulamasına karşıyız" - Haberler

Kılıçdaroğlu: "Kayyum uygulamasına karşıyız"
AA - Necat Hazar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
CHP'nin "Belediye Başkanları Çalıştayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Salondaki katılımcılardan detaylar VAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuştu.
CHP'nin "Belediye Başkanları Çalıştayı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Salondaki katılımcılardan detaylar VAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuştu. (2)
AA / Necat Hazar - Güncel