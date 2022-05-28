Kılıçdaroğlu: "Kayyum uygulamasına karşıyız" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Kayyum uygulamasına karşıyız"

AA - Necat Hazar - Güncel
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CHP'nin "Belediye Başkanları Çalıştayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Salondaki katılımcılardan detaylar VAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuştu.

CHP'nin "Belediye Başkanları Çalıştayı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Salondaki katılımcılardan detaylar VAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuştu. (2)

AA / Necat Hazar - Güncel

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