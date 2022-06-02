Vali Kırbıyık Trakya Üniversitesini ziyaret etti - Haberler

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Vali Kırbıyık Trakya Üniversitesini ziyaret etti

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Vali Kırbıyık Trakya Üniversitesini ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Trakya Üniversitesini ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Trakya Üniversitesini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık'ı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcıları karşıladı.

Tabakoğlu, senato salonundaki görüşmede Kırbıyık'a üniversite hakkında detaylı bilgi verdi.

Kırbıyık, kurumlar arasındaki iş birliklerinin zenginleştirilmesine dikkat çekti, Trakya Üniversitesinin hayata geçireceği tüm proje ve çalışmalarda Edirne Valiliği olarak destek vereceklerini belirtti.

Yapılacak projelerin şehre, vatandaşlara ve tüm paydaş kurumlara fayda sağlayacağını belirten Kırbıyık, Rektör Tabakoğlu ile alternatif projeleri görüştü.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kürşat Kırbıyık Trakya Bölgesi Rektör Edirne Güncel Haberler

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