Vali Gündüzöz: "12 yaşa kadar Kelime-i Şehadeti öğretmek yasaktı"

MUŞ - Muş'ta Kur'an-ı Kerim'e geçen 4-6 Yaş çocuklar için düzenlenen sertifika töreninde konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Bakın bu çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Ne zaman öğreniyorlar? 4-6 yaş arasında, 12 yaşa kadar Kelime-i Şehadeti öğretmek yasaktı. Nereden nereye geldik? Bu kazanımlar kolay elde edilmedi" dedi.

Muş Müftülüğü tarafından Sütlüce Mahallesi'ndeki Ayşe Memiş 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda, Kur'an eğitimi alan ve Kur'an-ı Kerim'e geçen çocuklar için sertifika töreni düzenledi. Ayşe Memiş 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'e geçen 15 çocuğa, sertifika ve çeşitli hediyeler verildi.

"En önemli meselemiz eğitim meselesidir"

Törene katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, eğitim meselesinin önemli olduğunu belirterek, "Kur'an-ı Kerim'i öğrenen sevgili çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Onlara Kur'an-ı Kerim'i öğreten kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum, anne babalarına da Allah razı olsun diyorum. En önemli meselemiz eğitim meselesidir. Bu memlekette eğer iyi insanlar yetiştirirsek, donanımlı insanlar yetiştirirsek milli ve manevi değerlerine bağlı insanlar yetiştirirsek bu memleketin başına hiçbir şey gelmez. Bu memleketin düşmanı da çoktur, dostu da çoktur. Yüce dağların başından sis pus eksik olmaz. Bu memleketi de başından musibetler, dertler çeşitli menfi organizasyonlar hiçbir zaman eksik olmayacak. Biz eğer bir Muz Cumhuriyeti olsaydık çok daha rahat olurduk. Ama bulunduğumuz coğrafya, tarihimiz ve tarihin bize yüklediği misyon nedeniyle çok önemli bir memleketiz. Bu memleket İslam'ın son kalesidir. Bu memleketin ayağına taş değdiği zaman İslam coğrafyasında insanların huzuru kaçar. Dolayısıyla bizim dik durmamız, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz, her şeyin ötesindedir. Sadece kendimiz için değil, tüm Müslümanlar için hatta tüm insanlık için biz birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daima muhafaza etmeliyiz" dedi.

Sakarya Karasu Kaymakamı olduğu yıllarda bir salon yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu, "Müftülüğün programı var. Hayırlı bir programla salon açılsın istedik. Ardından başladı tezvirat. 28 Şubat dönemi ve yansımaları var. Bakın oradan buraya geldik. Hep birlikte mücadele ederek geldik. Benim diyeceğim tek şey şu. Bunlar öyle kolay elde edilmedi. Bakın bu çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Ne zaman öğreniyorlar? 4-6 yaş arasında, 12 yaşa kadar Kelime-i Şehadeti öğretmek yasaktı. Nereden nereye geldik? Bu kazanımlar kolay elde edilmedi. Kolayda kaybedilmesin. Dinimize de, maneviyatımıza da sahip çıkalım. Ben bu duygu ve düşüncelerle kıymetli yavrularımızın gözlerinden öpüyorum. Allah onları Kur'an ahlakıyla yaşamaya gark etsin. Ebedi hayatları da bu dünyadaki o temiz ahlakları ve imanları sayesinde cennette olsun. Bu memleketin ayağına taş değmesin."

Programa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir ve aileler katıldı.