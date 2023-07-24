Vali Dağlı'dan, hız yapan motosikletli gence baba öğüdü veren o polise başarı belgesi

Trafikte hız yapan genç ile ona babacan tavırla yaklaşan trafik polisi bir araya geldi

SAMSUN - Samsun'da hız yapan motosikletli gence babacan bir tavırla uyarıda bulunarak herkesi duygulandıran trafik polisine Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından başarı belgesi verildi. Vali Dağlı, "Aslında tüm polislerimiz böyle ama burada böyle yansımış oldu. Gördüğümüz gibi başarı belgesini verdik. Ayrıca polis memurumuzu bir maaş ile de ödüllendirme yapacağız. Bunu çoktan hakkettiğini düşüyoruz" dedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli 15 yıllık polis memuru Alper Gökhan Yıldırım, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda hızlı bir şekilde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünü durdurdu. Şahin polisi Yıldırım, 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muhammet Fatih Ukte'ye bir baba gibi öğüt verdi. Sosyal medyada paylaşılan o anların görüntüsü milyonların gönlünü fethetti. Herkesi duygulandıran görüntüler üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da polis memurunu telefonla arayarak tebrik etti.

"Polisimiz trafik içinde eğitim vermeye devam edecektir"

Olaydan sonra Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın makamında Trafik Polisi Alper Gökhan Yıldırım ile motosikleti kullanan Muhammet Fatih Ukte bir araya geldi. Vali Zülkif Dağlı, trafik polisine başarı belgesi vererek tebrik etti. Akabinde açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Muhammet motosikletiyle gelirken polis memurumuz Alper Gökhan onu babacan tavrıyla hem uyardı hem abilik yaptı hem de ona yol gösterdi. Ona aslında küçük de olsa bir ders verdi. Bu anlamda çok güzel bir yansıma oldu. Ben kendisine bu davranışı için teşekkür ediyorum. Aslında tüm polislerimiz böyle ama burada böyle yansımış oldu. Polis memurumuz güzel bir çalışmaya imza attı. Sayın bakanımız tebriklerini gönderdi. Bizde polis memurumuzu ilk andan itibaren takip ettik. Kendisini biz de takdir ediyoruz. Gördüğümüz gibi başarı belgesini verdik. Ayrıca polis memurumuzu 1 maaş ile de ödüllendirme yapacağız. Bunu çoktan hakkettiğini düşüyoruz. Muhammet ise bundan sonraki hayatında daha dikkatli olacaktır. Motosiklet aslında güzel bir spordur. Ayrı bir zevktir. Ancak önce hayatımızı düşüneceğiz. Gençliğimizi ve geleceğimizi düşüneceğiz. Bu manada Muhammet'te çok daha dikkatli olacaktır. Polisimiz vatandaşımıza yol göstermeye, trafik içinde eğitim vermeye devam edecektir" dedi.