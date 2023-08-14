Vali Cevdet Atay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'e veda ziyareti düzenledi

Son çıkan Valiler Kararnamesiyle Şırnak Valisi olan Vali Cevdet Atay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'e veda ziyareti düzenledi. Ziyarette, birlikte çalışmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Atay, Rektör Prof. Dr. Sözbir'e uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyareti için Vali Cevdet Atay'a teşekkür eden Nedim Sözbir, birlikte koordineli olarak çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, yeni görev yerinin Türkiye'ye, Şırnak iline ve kendisine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.