Vakıflar Genel Müdürlüğünün Ankara'daki ilk imareti ramazanla hizmete başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Ankara'daki ilk imareti ramazan ayıyla hizmet vermeye başladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Altındağ ilçesinin Örnek Mahallesi'ndeki imaretin 2 bin kişiye yemek dağıtma kapasitesi bulunuyor.

Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, yapımını 85 günde tamamladıkları Hacı Bayram-ı Veli İmareti'ni vatandaşın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İmaretin ramazan sonrasında da Ankaralıların hizmetinde olacağını vurgulayan Bahçecik, şunları kaydetti:

"Burada kurulan sofra gönül sofrasıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak daima gönül soframızı genişletme gayesiyle çalışıyoruz. Hacı Bayram-ı Veli İmaretimiz, Ankara'mızdaki ilk imaretimiz olarak hizmet vermeye başlamıştır. Ramazan ayı sonrasında da Ankaralıları ağırlamayı sürdürecek imaretimiz aynı zamanda hem ramazan ayında hem de akabinde evlere de yemek servisi yapacak. Başvuru yapan vatandaşlarımızın evlerine her gün 3 çeşit yemeğimizi ulaştıracağız. Günde 2 bin kişilik yemek çıkarma kapasitesine sahip olan imaretimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Hacı Bayram-ı Veli İmareti, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde İstanbul'daki Eyüp Mihrişah Sultan İmareti, Tokat'ta geçen hafta hizmete sunulan Gülbahar Hatun İmareti'nin ardından üçüncü imaret olarak hizmet verecek.