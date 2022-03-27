UZMANDAN 'HAVA KİRLİLİĞİ' UYARISI

MERSİN (DHA) - MERSİN'de hava kirliliğinin arttığı uyarısında bulunan Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanı Dr. Sinan Can, özellikle kent merkezinde kirliliğin yoğun şekilde hissedildiğini söyledi.

Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanı Dr. Sinan Can, kent merkezinde hava kirliliği oranının giderek arttığını söyledi. Kentte 7 hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunduğunun bilgisini veren Dr. Can, ilk olarak hava ölçüm istasyonlarının sayısının artırılmasını gerektiğini belirtti.

Uyarılarda bulunan Dr. Can, 'Hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgeler kentleşmenin yoğun olduğu Mersin merkez ve Taşucu bölgeleri. Hava kirliliği kaynağı bölgelere göre değişiklik göstermekte. Kükürtdioksit yoğunluğunun olduğu bölgelerde genellikle sanayide, enerji üretiminde ve ısınmada kullanılan kömürün etkisi görülürken, kent merkezlerinde ise ulaşımdan kaynaklı hava kirliliği de etkisini arttırmakta' dedi.

'ULAŞIMDA TOPLU TAŞIMA KULLANILMALI'

Hava kirliliğin azaltılması adına çözüm önerileri sunan Dr. Can, 'Endüstri bölgelerinde baca gazının azaltılması için temiz teknolojiler kullanılmalı. Evlerde yemek yapımı, ısınma ve ışıklandırma için kullanılan enerjinin temiz enerji olması desteklenmeli. Ulaşım için toplu taşımanın kullanımı artırılmalı ve hızlı, konforlu, ucuz ulaşım desteklenmeli. Yine kirletici vasfı yüksek yaşlı araçlar trafikten çekilmeli, az salım yapan araçların kullanımı desteklenmeli. Atık yönetimi için atıkların azaltılması desteklenmeli, kaynağında atık ayrıştırma, geri dönüşüm ve geri kazanımın yapılması sağlanmalı. Evlerde ısınma amaçlı ve sanayi amaçlı kullanılan kömürler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce kontrol edilmeli, kalitesiz kömür kullanımına kesinlikle izin verilmemeli' diye konuştu.

'KENTİN HAVA KİRLİLİĞİ HARİTASI OLUŞTURULMALI'

Kentsel planlamanın hava kirliliğini azaltmaya yönelik yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Can şunları söyledi:

'Kent planlaması için binalarda enerji verimliliği sağlanmalı ve yeşil alanlar oluşturulmalı. Hava kirliliği ölçüm istasyonlarının sayıları artırılarak kentin hava kirliliği haritası oluşturulmalı ve yeni imar planlamalarının bu hava kirliliği haritası ile uyum içerisinde olması sağlanmalı. Ayrıca kentle ilgili tüm verilerin yer aldığı Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) oluşturulması son derece ihtiyaç. Kentin çevresine yapılacak yapıların, hava devinimi koridoru oluşturacak şekilde ve kirleticileri kentten uzaklaştıracak şekilde kurulmasına özen gösterilmeli.?