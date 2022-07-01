ÜZERİNE KAYNAR SÜT DOLU TENCERE DEVRİLEN BÜŞRA AĞIR YARALANDI BURSA'nın İnegöl ilçesinde mevsimlik işçi çadırında, kaynar süt dolu tencerenin üzerine döküldüğü 2 yaşındaki Büşra Y., ağır yaralandı. BURSA'nın İnegöl ilçesinde mevsimlik işçi çadırında, kaynar süt dolu tencerenin üzerine döküldüğü 2 yaşındaki Büşra Y., ağır yaralandı. Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesinde bulunan mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi. Küçük Büşra, iddiaya göre ailesinin tarlada çalıştığı sırada, çadır içinde yere kurulan ocak üzerindeki kaynar süt dolu tencereye çarptı. Tencere, bir anda talihsiz çocuğun üzerine devrildi. Kaynar sütün vücuduna döküldüğü çocuğun ağlama sesini duyan ailesi hemen yardımına koştu. Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun tamamında 2'nci derece yanık oluşan küçük Büşra, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Büşra'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Demirören Haber Ajansı / Güncel İnegöl Bursa Güncel Haberler

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