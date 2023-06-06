Uyuşturucu ticareti yapan zanlılar tutuklandı

Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar tutuklandı. Ayrıca Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.K'nın evinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Çorlu'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde Y.K. M.U'nun evinde yaptığı aramada, 50 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 545 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.Y'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.