Uşak'ta Hafif Ticari Araç Kazası: 2 Yaralı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen hafif ticari araç kazasında 2 kişi yaralandı. İzmir'den Ankara istikametine giden araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak duran araçtaki sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.
İzmir'den Ankara istikametine giden S.U. idaresindeki 03 SH 844 plakalı ticari araç Kaplangı Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yol kenarındaki ağaçlara çarparak duran araçtaki sürücü S.U. yanındaki M.A. yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.