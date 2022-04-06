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Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA - Orhan Sunal - Güncel
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Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonucu yaklaşık 4 hektar alan hasar gördü.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonucu yaklaşık 4 hektar alan hasar gördü.

Düzlüce Köyü Kaklık mevkisi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 1 tanker ve 1 iş makinesi ile Banaz İtfaiyesine bağlı çok sayıda ekip, yangına müdahalede bulundu.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü, bölgede rüzgarın etkili olması nedeniyle soğutma çalışmalarının gece de süreceği belirtildi.

Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Orhan Sunal - Güncel

Yangın, Kaklık, Banaz, Uşak, Güncel, Haberler

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