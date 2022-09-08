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Uşak haber! Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

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Uşak bölgesinden gelen habere göre Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Uşak'ta ziyaretlerde bulunduUŞAK Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Uşak'ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

UŞAK Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Uşak'ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Düzenlediği programlar dahilinde Uşağa gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran Uşak Valisi Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı makamlarında ziyaret etti. Vali Ergün'e yeni görevinde başarılar dileyen Bakan Yardımcısı Duran sonrasında Valilik Şeref Defterini İmzaladı. Duran, ziyaretlerini Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Güncel

Mehmet Çakın Uşak Yerel Politika Güncel Haberler

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