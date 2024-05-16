Ürdün Kralı Gazze'deki Saldırıları Görüşmek İçin Arap Liderlerle Bir Araya Geldi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Arap ülkelerinin liderleriyle İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşındaki gelişmeleri ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine yönelik saldırının durdurulmasını ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi çerçevesinde BM Genel Sekreteri Guterres, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Kral Abdullah'ın Bahreynli mevkidaşı ile görüşmesinde, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanması için Arap ve uluslararası çabaları harekete geçirmenin gerektiği vurgulanarak, İsrail'in Refah'a kara saldırısının sonuçlarının ciddiyeti konusunda uyarıda bulunuldu.

Gazze halkına insani yardımın herhangi bir engel veya gecikme olmaksızın ulaştırılmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayan iki lider, Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani felaketi durdurmak için uluslararası toplumun acil eyleme geçmesinin önemini yineledi.

Ürdün Kralı, Guterres ile görüşmesinde de Gazzelilerin yaşadığı felaket niteliğindeki insani durumun kötüleşmesini durdurmak için uluslararası toplumun derhal ve acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki insani yardım kuruluşlarının çalışmalarının engellenmesinin tehlikesi konusunda uyaran Kral Abdullah, bu kuruluşlardaki işçilere koruma sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kral Abdullah, Ürdün'ün Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddettiğinin altını çizdi.

Görüşme sırasında iki taraf, "Gazze'deki yaklaşık 2 milyon Filistinli için bir can damarı olmasının yanı sıra faaliyet gösterdiği yerlerde milyonlarca Filistinli mülteciye temel hizmetleri sağlaması nedeniyle" Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) desteklenmesine devam edilmesi gerektiğini yineledi.

Ürdün Kralı Abdullah, diğer Arap liderlerle görüşmesinde de İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının durdurulması ve uluslararası toplumun Gazze'de giderek kötüleşen insani felaketi durdurmak için acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerde Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin ve Batı Şeria ile Gazze'yi ayırma girişimlerinin reddedildiğini vurgulayan liderler, aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet eylemlerine ve Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik ihlallere dikkati çekti.