Ürdün Dışişleri Bakanı, Rus ve AB'li mevkidaşlarıyla 'Suriye toplantısının' sonuçlarını görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Rusya, İngiltere, Fransa, İspanya ve İsveç dışişleri bakanlarıyla, başkent Amman'da düzenlenen "Suriye" konulu toplantının sonuçlarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşmede başkent Amman'da gerçekleştirilen dışişleri bakanları düzeyindeki Suriye konulu toplantının sonuçları masaya yatırıldı.

Safedi, Suriye'deki krizin insani, güvenlik ve siyasi boyutlarının iyileştirilmesi ve krizin çözümü için bu toplantıyla ortaya konan Arap ülkelerinin çalışma sürecinin önemli olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı da toplantının sonuçlarından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Lavrov, Rusya'nın, Arap ülkelerinin Suriye'deki krizi siyasi yönden çözmek için harekete geçmesini desteklediği aktardı.

AB'li bakanlarla görüşme

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan bir başka yazılı açıklamada Safedi'nin ayrıca Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi.

Amman'da gerçekleştirilen toplantının sonuçlarının ele alındığı görüşmelerde Safedi, Suriye'deki krizin siyasi yönden çözümü için iletişimin önemine, bölgede istikrar ve güvenliğin tesisinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Ürdün'de Esed rejiminin Dışişleri Bakanı ile toplantı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad 1 Mayıs'ta Amman'da bir araya gelmişti.

Basına kapalı toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin öncelikli mesele olduğu" kaydedilmişti.