Ürdün'de Gazze'ye destek gösterisi Amman'da onlarca kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanması Göstericilerin slogan atması Protesto gösterisinden detaylar AMMAN - Üdün'ün başkenti Amman'da onlarca kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Amman'da onlarca kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanması Göstericilerin slogan atması Protesto gösterisinden detaylar AMMAN - Üdün'ün başkenti Amman'da onlarca kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Güncel AA / Ahmed Shoura İsrail Büyükelçiliği İsrail Gazze Güncel Haberler

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