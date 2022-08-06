Ürdün'de Gazze'ye destek gösterisi
Amman'da onlarca kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanması Göstericilerin slogan atması Protesto gösterisinden detaylar AMMAN - Üdün'ün başkenti Amman'da onlarca kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.
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Amman'da onlarca kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanması
Göstericilerin slogan atması
Protesto gösterisinden detaylar AMMAN - Üdün'ün başkenti Amman'da onlarca kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.
AA / Ahmed Shoura - Güncel