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Ürdün'de Gazze'ye destek gösterisi

Amman'da onlarca kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanması Göstericilerin slogan atması Protesto gösterisinden detaylar AMMAN - Üdün'ün başkenti Amman'da onlarca kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

 - Güncelleme:

Amman'da onlarca kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanması

Göstericilerin slogan atması

Protesto gösterisinden detaylar AMMAN - Üdün'ün başkenti Amman'da onlarca kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

AA / Ahmed Shoura - Güncel

İsrail Büyükelçiliği İsrail Gazze Güncel Haberler

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