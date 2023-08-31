Ürdün'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona Büyükelçi Erdem Ozan'ın yanı sıra Ürdün Prensi Asım bin Nayif, eski Ürdün Başbakanı Avn el-Hasavne, Seçim Komisyonu Başkanı Musa el-Muayata, Ürdün'deki Türk kuruluşlarının temsilcileri, yabancı büyükelçiliklerdeki askeri ataşeler, siyasetçi ve ekonomistler katıldı.

Şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan resepsiyonda, ardından Türkiye ve Ürdün'ün milli marşları okundu.

Resepsiyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajın okunmasıyla devam etti.

Büyükelçi Ozan, yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk halkının sarsılmaz ruhunun, tarihine ve kültürüne sahip çıkma kararlılığının kanıtı olduğunu söyledi.

Ozan, 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yoldaki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti.