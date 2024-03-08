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Ünye'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda K.E'nin üstünde ve eşyalarında yapılan aramada 45 gram kokain ve 599 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince K.E'nin (32) üstünde ve eşyalarında yapılan aramada 45 gram kokain, 599 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli K.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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