Ünye'de nitelikli yağma iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen nitelikli yağma olayıyla ilgili olarak 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde nitelikli yağma iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta ilçede meydana gelen nitelikli yağma olayıyla ilgili operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan E.F. (43), T.B. (40) ve F.Y. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.