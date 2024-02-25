Ünye'de Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Metin Türk (30) yönetimindeki 52 AK 090 plakalı kamyonet, İnkur Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki annesi Emine Türk (53), Ali (35) ve Dursun Cuni (38) yaralandı.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Türk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Ünye'de oto galericilik ve inşaat sektörüyle ilgilenen Metin Türk'ün daha önce ilçenin farklı yerlerinde üstü açık spor aracıyla drift yapma görüntüleri sosyal medyada yayınlamış, sürücü hakkında polis ve jandarma ekiplerince cezai işlem yapılmıştı.

En son Haziran 2023'te ilçede iki noktada drift yapan Türk'e, polis 72 bin 110 lira idari para cezası uygulamıştı.